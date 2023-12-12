رافعة علم مصر.. طفلة تشارك والدتها التصويت في الانتخابات بالتجمع الخامس

دخلت من بوابه لجنة مدرسة فاطمة عنان الابتدائية بالتجمع الخامس، رافعه علم مصر لتلوح به عاليا، بصحبه والدتها وأشقائها، بابتسامة عريضة ملأت وجنتيها تقول الطفلة حلا هيثم إن سبب سعادتها هو أنها للمرة الأولى في حياتها تدخل للجنة انتخابية مع والدتها وأشقائها لاختيار رئيس مصر، ضمن الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا.

حلا هيثم: أول مرة في حياتي أشوف انتخابات

«أنا من مواليد سنة 2010، وأول مرة في حياتي أشوف انتخابات».. كلمات أوضحت به الفتاه ذات الـ 13 ربيعا سبب سعادتها الغامرة على وجهها ورفرتها لعلم مصر عاليا وبحماسة شديدة، تقول إنها هي من طلبت من والدتها النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية «كنت عايزة أنزل أعرف هما بيعملوا إيه في الانتخابات، مش عارفه هي إيه انتخابات والناس بتعمل فيها إيه، ومبسوطة إني شاركت».

والده الطفلة: «جينا نقول رأينا ونشارك.. السلبية مش هتعمل حاجة»

بجوارها وقفت السيدة ندي محسن: «جينا نقول رأينا ونشارك، والسلبية مش هتعمل حاجة».