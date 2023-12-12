عكاز «أرساني» رفيقه إلى لجنة الانتخابات: كان لازم أشارك رغم صعوبة حركتي

بصعوبة في الحركة نتيجة إصابته بإعاقة في قدميه، اتكأ أرساني روبيل مسعود، 35 عامًا، من ذوي الهمم من أبناء مدينة الإسكندرية، على عكازه، وقرر السير من منزله إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوته الانتخابي.

الشاب السكندري خاض تجربة وصفها بالمميزة، نظرا لكم التسهيلات التي وجدها للإدلاء بصوته، وهو ما يراه انعكاسا لدور الدولة المصرية للاهتمام بذوي الهمم.

سار بالعكاز حتى اللجنة الانتخابية

«روحت مدرسة النيل الثانوية العامة في منطقة غيط العنب مشي على رجلي من بيتي على الرغم أن حركتي صعبة، وبمجرد ما وصلت قدام اللجنة شافني العسكري وجرى عليا شالني لحد اللجنة»، هكذا تحدث «أرساني» الذي يعاني من إعاقة جسدية ودماغية تؤثر على حركته ونطق بعض الحروف.

الشاب السكندري: تعامل راقي في اللجنة

وأشار أرساني لـ«الوطن»، إلى أنه وجد تعاملا راقيًا وتسهيلات كبرى خلال العملية الانتخابية، قائلا: «التعامل معايا كان باحترام وتقدير، بدءًا من المسئولين عن الأسماء، حتى وضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع».

ويؤكد الشاب السكندري أنه اعتاد المشاركة في الانتخابات، مضيفًا: «زي ما بطلب من مصر حقوقي لازم أمارس واجبي في أني أقدم صوتي في الانتخابات عشان مندمش بعد كدا إني كسلت».