توافد المواطنين على اللجان قبل انتهاء اليوم الثالث للانتخابات (صور)

توافد عدد كبير من الناخبين بمحافظة الوادي الجديد، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، قبل دقائق من غلق باب التصويت، ونجحت قوات الأمن والموظفين المشرفين على اللجان في تنظيم دخول الناخبين بسهولة ويسر.

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثالث

وتصدرت السيدات المشهد لليوم الثالث على التوالي، فيما امتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي لحث المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم.

كانت محافظة الوادي الجديد قد أقرت 82 لجنة فرعية منها 7 لجان للوافدين، حيث بلغ إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة 188 ألفاً و12 ناخباً، موزعين على 67 مركزاً انتخابياً وعدد 5 لجان عامة.