 قيادي بمستقبل وطن: إقبال المصريين على المشاركة في انتخابات الرئاسة أبهر العالم

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا غير مسبوق، والمصريين أبهروا العالم ووجهوا رسائل غير مباشرة من خلال الإقبال على اللجان أبرزها أن الجميع على قلب رجل واحد.

وأكد عبد اللطيف في تصريحات لـ«الوطن»، أن وجود ثلاث مرشحين من الأحزاب كان من أبرز العوامل التي ساهمت في الإقبال غير المسبوق على التصويت بالانتخابات، إذ أن كل حزب لديه مرشح في الانتخابات الرئاسية كان حريص على الحشد والعمل على الأرض بشكل مكثف واتضح ذلك جليا في عملية المشاركة الكبيرة.

هناك تعددية حزبية حقيقة

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه الانتخابات أكدت أن هناك تعددية حزبية حقيقة وكان للحوار الوطني دور كبير في دعم هذه التعددية الحزبية، ومن ثم الانتخابات الرئاسية بمثابة بروفة لهذه الأحزاب لباقي الاستحقاقات الدستورية المقبلة سواء كانت انتخابات نواب أو شيوخ أو محليات.

الحياة السياسية ستشهد زخما كبيرا

وأوضح عبد اللطيف، أن الحياة السياسية ستشهد زخما كبيرا خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك تنافس حقيقي بين الأحزاب حتى يستطيع كل حزب أن يرسخ قدمه في الشارع المصري، وستستغل هذه الأحزاب نجاحها في الحشد بانتخابات الرئاسة لاستكمال باقي الاستحقاقات، وهذا يؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة تنوع سياسي وحزبي حقيقي، ما يعزز ممارسة الديمقراطية الحقيقة ويثري الحياة السياسية.