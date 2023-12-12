أمين عام «المصريين الأحرار»: التوافد على اللجان يعكس وعي الشعب بالواجبات والحقوق

أدلت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب «المصريين الأحرار»، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة قومية الأهرام المشتركة، في مصر الجديدة.

وقالت أمين عام حزب «المصريين الأحرار»، في بيان، إنّ قراءة المشهد واضحة جدًا للمواطن المصري وللعالم كله، من خلال الحشود الكبيرة الموجودة أمام كل اللجان الانتخابية على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وأضافت أن توافد المصريين كان مظهرا حضاريا يعكس وعي الشعب بالواجبات والحقوق، وعملنا على مدار شهور بالتواصل المباشر مع الشارع والمواطنين من النجوع والقرى وكل محافظات مصر بأهمية وجود المواطن شريكا في صنع القرار.