استمرار توافد الناخبين على لجان القاهرة قبل دقائق من انتهاء اليوم الأخير

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار توافد المواطنين للادلاء بأصواتهم قبل دقائق من انتهاء الانتخابات الرئاسية، ومنها لجان حى 15 مايو، مشيدة بوعي المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري.

كما شهدت مدرسة تحيا مصر 1 بمنطقة الأسمرات، توافد العشرات من المواطنين للتصويت في الانتخابات قبل انتهاء اليوم.

دور الشباب والمرأة

وأشادت نائب المحافظ بدور الشباب والمرأة الواضح فى العملية الانتخابية .وأكدت أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية مع استمرار التصويت فى كل لجان المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة دون معوقات.

دور الأجهزة التنفيذية

وأشارت إلى جهود الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية لمقار لجان الاقتراع طوال أيام الانتخابات ورفع أى إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية مع توفير كل الخدمات لراحة المواطنين و منهم كبار السن وذوي الهمم.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم كما قابلت عدد من المواطنين للاطمئنان منهم على توفير الخدمات خلال سير العملية الانتخابية.