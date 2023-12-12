نائب رئيس «مستقبل وطن»: نفتخر بجهود الحزب في ملحمة الانتخابات الوطنية

تقدم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لقيادات الحزب، قائلا: «أتقدم بخالص شكري وتقديري لجميع أعضاء الهيئة البرلمانية، والقيادات والكوادر التنظيمية لحزب مستقبل وطن، المنتشرة بكل ربوع الوطن حتى مستوى الوحدة الحزبية على المشهد المشرف».

وأشار إلى الجهد العظيم، الذين بذلوه في تسطير هذه الملحمة الوطنية، التي نالت إشادة الجميع، وأظهرت قدرات كوادرنا، وقياداتنا التنظيمية، ولم يكن هذا المشهد الذي نفتخر به، إلا نتاج لجهد كبير طوال الشهور الماضية.