رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

نائب رئيس «مستقبل وطن»: نفتخر بجهود الحزب في ملحمة الانتخابات الوطنية

كتب:

محمد أباظة
09:23 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
النائب أحمد عبدالجواد

النائب أحمد عبدالجواد

تقدم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لقيادات الحزب، قائلا: «أتقدم بخالص شكري وتقديري لجميع أعضاء الهيئة البرلمانية، والقيادات والكوادر التنظيمية لحزب مستقبل وطن، المنتشرة بكل ربوع الوطن حتى مستوى الوحدة الحزبية على المشهد المشرف».

وأشار إلى الجهد العظيم، الذين بذلوه في تسطير هذه الملحمة الوطنية، التي نالت إشادة الجميع، وأظهرت قدرات كوادرنا، وقياداتنا التنظيمية، ولم يكن هذا المشهد الذي نفتخر به، إلا نتاج لجهد كبير طوال الشهور الماضية.

اقرأ المزيد:

عضو «أمانة محلية مستقبل وطن»: المشاركة في الانتخابات حفاظ على الأمن القومي

مستقبل وطن بالشرقية ينظم 30 مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

مستقبل وطن: إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية سابقة تاريخية

الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»: ننحني للشعب المصري تقديرا لمشاركته الكثيفة بالانتخابات
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.