رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«التجمع»: مصر أكدت عمقها الحضاري.. ومشهد الانتخابات لطمة للقوى الاستعمارية

كتب:

محمد أباظة
09:44 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
حزب التجمع

حزب التجمع

أكد حزب التجمع أن الشعب المصري وجه لطمة قوية على وجه الإمبريالية العالمية، وكل القوى الاستعمارية في العالم، من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية غير المسبوق، الذي أكد أن وحدة المصريين عصية على الاختراق، وأن مخطط إضعاف مصر، وتقسيم دول المنطقة، ينهار كالمعتاد على صخرة الإرادة المصرية.

ويوجه «التجمع» في بيان له، الشكر والتقدير للشعب المصري، على موقفه في هذه اللحظة التاريخية من عمر الوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويلفت الحزب، إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز، للنهوض بالدولة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لكافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة، لتجاوز أي عقبات تقف على طريق الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.

ويجدد حزب التجمع التزامه بالقيام بواجبه الوطني، والانطلاق بدوره السياسي، لتحقيق كل آمال وطموحات الشعب المصري الجدير بالمكانة اللائقة التي يستحقها، وتتفق مع العمق الحضاري لمصر، وما قدمته للتاريخ الإنساني عبر آلاف السنين.

اقرأ المزيد:

حزب «أبناء مصر»: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يُدرس في التاريخ

محافظ البحر الأحمر يتابع سير الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الدريني يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتور محمود مسلم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.