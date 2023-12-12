«التجمع»: مصر أكدت عمقها الحضاري.. ومشهد الانتخابات لطمة للقوى الاستعمارية

أكد حزب التجمع أن الشعب المصري وجه لطمة قوية على وجه الإمبريالية العالمية، وكل القوى الاستعمارية في العالم، من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية غير المسبوق، الذي أكد أن وحدة المصريين عصية على الاختراق، وأن مخطط إضعاف مصر، وتقسيم دول المنطقة، ينهار كالمعتاد على صخرة الإرادة المصرية.

ويوجه «التجمع» في بيان له، الشكر والتقدير للشعب المصري، على موقفه في هذه اللحظة التاريخية من عمر الوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويلفت الحزب، إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز، للنهوض بالدولة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لكافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة، لتجاوز أي عقبات تقف على طريق الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.

ويجدد حزب التجمع التزامه بالقيام بواجبه الوطني، والانطلاق بدوره السياسي، لتحقيق كل آمال وطموحات الشعب المصري الجدير بالمكانة اللائقة التي يستحقها، وتتفق مع العمق الحضاري لمصر، وما قدمته للتاريخ الإنساني عبر آلاف السنين.