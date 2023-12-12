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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: التصويت ما زال مستمرا في بعض اللجان حتى الآن

كتب:

محمد عزالدين
09:38 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك جزءاً من لجان الانتخابات الرئاسية بدأ الغلق وفرز الصناديق، وما زال البعض الآخر حتى الآن مستمرا التصوزيت فيها، وهي الزقازيق وبني سويف والمنيا وجزء من القاهرة والمنصورة والفيوم وبعض المحافظات الأخرى في الصعيد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على شاشة قناة إكسترا نيوز، أن هناك استمرارا وتمكينا لكل الناخبين المتواجدين حتى آخر ناخب من الإدلاء بأصواتهم.

 

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