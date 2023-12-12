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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة بـ«أبو حماد»: العمل جار بـ61 لجنة فرعية لحين مغادرة آخر ناخب

كتب:

هاجر عمر
09:42 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمر الصحفي

جانب من المؤتمر الصحفي

قال المستشار سامي غنيم، رئيس اللجنة العامة بمركز أبو حماد، إن جميع اللجان تم إغلاقها دون وجود أي عوائق، لافتا إلى أن عملية الفرز ستبدأ خلال نصف ساعة من الآن.

وأضاف «غنيم» في حديثه خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، أن هناك 61 لجنة لا زال التصويت مستمرا بها، إذ أن القضاة لازالوا يعملون حتى انتخاب المواطنين داخل اللجان الانتخابية بالساعة الأخيرة.

 

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