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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة بالباجور: لم تصلنا أي ملاحظات خلال العملية الانتخابية

كتب:

محمد عزالدين
09:56 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار ثروت عامر

المستشار ثروت عامر

قال المستشار ثروت عامر، رئيس اللجنة العامة لمركز الباجور، إن عدد المقرات في مركز الباجور 54 مقرا انتخابي، وعدد اللجان الفرعية 60 لجنة، والانتخابات شهدت احتفالية ديمقراطية في كل اللجان الفرعية وسط وعي من الجميع، وكان أمام مقر الانتخابات فرحة وسعادة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة لم تتلق أي ملاحظات خلال العملية الانتخابية، وانتهى التصويت في تمام الساعة 9 وما زالت بعض اللجان الفرعية تباشر عملها في تلقي اقتراعات الناخبين الموجودين بداخلها.

 

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بقلم محمد عزالدين