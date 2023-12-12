«الوطنية للانتخابات»: السماح للمرشحين بالطعن على النتيجة خلال 24 ساعة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن هناك جدولا زمنيا يتم الالتزام به من قبل الهيئة العامة للانتخابات، وإذا لم يتقدم أحد للطعن عليه لن تتم أي إعادة للنتيجة.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن الإجراءات الانتخابية تنتهي اليوم، وسيتم الانتظار لـ24 ساعة، وفقا لصحيح القانون للتأكد من عدم وجود أي اعتراض، إذ يحق لأي مترشح الطعن خلال 24 ساعة من يوم 14 ديسمبر ويتم الفصل فيه قبل يوم 16.