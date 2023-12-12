«الوطنية للانتخابات»: نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الهيئة العامة تلتزم بالجدول الزمني بإعلان نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر، لافتا إلى أن القواعد المنظمة لتواجد الممثلين للأحزاب السياسية داخل لجان الاقتراع، تقتضي عدم وجود ممثلين للأحزاب السياسية واقتصار الحضور على مندوبي المرشحين.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يحق لبعض المنظمات والمتابعين الحاصلين على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العمل فقط.

وأردف، أن وسائل الإعلام الحاصلة على التصاريح من الهيئة الوطنية يحق لها مشاهدة عملية الفرز.