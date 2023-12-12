حزب المؤتمر يشيد بتغطية «المتحدة» للانتخابات الرئاسية: أعطت الجميع مساحة

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشهد الانتخابات الرئاسية يحتاج للدراسة بتأني مع حالة الحراك السياسي والحزبي الذي شهده من النخب السياسية والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وعي المواطنين انعكس على الحشود سواء من الشباب أو المرأة أو كبار السن أو المرضى أو ذوي الهمم.

وأشار إلى أن هذه الحالة ولدت نتيجة حالة الحراك الوطني التي خلفها الحوار الوطني في مرحلته الأولى منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مائدة الحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي انعكس على وجود حالة التعديات السياسية داخل المشهد الانتخابي.

وأشار إلى أن تنوع المرشحين ووجود 3 منهم رؤساء أحزاب يتنافس معهم مرشح رئاسي مستقل ورئيس دولة، منح الجميع مساحات مساوية بإعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات، فجميع الجهات وقفت على مسافة واحدة من كافة المرشحين.

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات وما قامت به من ممارسة مهامها سواء للدعم اللوجستي أو التنظيمي أو الرقابي أو المهام الرقابية بإشراف 15 ألف قاض بواقع قاض لكل صندوق أو منح التصاريح للمنظمات الدولية والمحلية للمتابعين، دليل على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات تدار بمنتهى النزاهة والشفافية.