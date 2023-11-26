آخر مستجدات العمل في محطة حدائق الأشجار ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)

نشرت وزارة النقل صورا لمحطة حدائق الأشجار ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي تحرص الدولة في التوسع بها خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» يبلغ طول الخط الرابع للمترو، 42 كيلومترا، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة.

وتمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا، وتشتمل على 17 محطة، كما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كيلومترا، وعدد 21 محطة.

وعن مميزات الخط الرابع للمترو، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، إن الخط الرابع للمترو يخدم مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، ويجرى تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن التوسع في شبكة مترو الأنفاق، يجذب العديد من أصحاب السيارات الخاصة لاستقلال المترو، الأمر الذي يؤتي بنتائج إيجابية مباشرة وغير مباشرة، سواء لها علاقة بالحفاظ على البنية التحتية للطرق أو الانبعاثات الضارة.

ومن المقرر تنفيذ مرحلة جديدة بالخط الرابع، وهي الثالثة، لتبدأ من الرحاب حتى مطار العاصمة، للربط مع القطار الكهربائي الخفيف، ليربط خط المترو بين أقصى غرب مصر وشرقها، ويربط الخط الرابع للمترو يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.