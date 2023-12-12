محافظ المنيا: الشعب المصري قدم ملحمة وطنية أثناء انتخابات الرئاسة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الشعب المصري قدم ملحمة وطنية وصورة حضارية، خلال مشاركته في انتخابات الرئاسة 2024.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعبر عن إيمان الشعب المصري بضرورة الحفاظ على إنجازات دولته الوطنية الحديثة واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن معدلات التصويت غير المسبوقة جاءت لتعكس زيادة وعي المواطنين بأهمية المشاركة.

محافظ المنيا يشيد بمشاركة المواطنين

وأشاد بأداء كافة الجهات المعنية والقائمين على سير العملية الانتخابية وخروجها بشكل يليق بحضارة مصر وتاريخها ومسيرة الديمقراطية نحو الجمهورية الجديدة.

جاءت تصريحات محافظ المنيا أثناء تواجده داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة على مدار الساعة، لمتابعة سير أعمال الانتخابات قبل انتهاء اليوم الثالث.