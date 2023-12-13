«الأزهر» يكشف أفضل دعاء في جوف الليل.. ردده بإخلاص

يعد الدعاء طاعة لله وامتثال لأوامره وسبيل للبعد عن غضبه وسخطه، وأوصى الله جموع المسلمين بالدعاء، لقوله تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».

أفضل دعاء يمكن ترديده في جوف الليل

وكشف الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، أفضل دعاء يمكن ترديده في جوف الليل، حيث لفت أن له صيغ متعددة منها: «اللهمَّ عافني في جسدي وبصري واجعله الوارث مني، اللهم إنا نعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام، اللهمَّ إنا نسألك بركتك وعطفك ولطفك وبرّكتك».

ويتضمن الدعاء: «اللهٰم افتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء وبلاء ولا تحوجنا إلا إليك وفرج عن كل مهموم واشف كل مريض واغفر لنا ولوالدينا واسترنا بسترك الجميل وأرح أرواحنا يارب، اللهٰم إنا نسألك همّاً راحلاً ويوماً رائعاً وقلباً مُطمئناً ورزقاً كثيراً وتيسيراً لأمورنا».

«اللهٰم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري جبراً أنت وليّه.. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم عليّ أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً، اللهٰم أجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقاً لا يعد، وأفتح لنا باباً للجنة لا يسد».