بالتزامن مع قمة المناخ.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كوارث بيئية في غزة

تتجه أنظار العالم، مع اقتراب إنهاء قمة المناخ «كوب 28» في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قطاع غزة، الذي يشهد أزمة بيئية كبيرة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف لليوم الـ67، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 18 ألفًا.

تدمير البيئة و كارثة خطيرة في غزة

وحذر الخبراء من تفاقم الكارثة البيئية في غزة، جراء تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير البيئة الفلسطينية وكل مقومات الحياة، فقد ذكر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنّ الكارثة البيئية في القطاع شديدة الخطورة وطويلة المدى، وسيكون لها تداعيات على البشر والشجر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مخلفات الصواريخ

حذّرت مؤسسات بيئية من خطورة المخلفات الناجمة عن الصواريخ والقذائف، التي تلقيها إسرائيل على غزة، وما ينجم عن ذلك من زيادة خطر انتشار الأمراض والأوبئة، وتلويث المياه الجوفية وشواطئ غزة.

ينذر تراكم النفايات في شوارع غزة بتفاقم الكارثة الصحية والبيئية، لاسيما مع انتشار القوارض التي تنقل الأوبئة والأمراض.

تلوث المياه

أدى انقطاع الوقود بغزة، إلى إغلاق محطات تحلية المياه ما أجبر الناس على شرب المياه الملوثة، فيما تعرضت المياه الجوفية لمستويات خطيرة من التلوث.

«ساعر 6» تدخل الخدمة

وأدخلت اليوم الثلاثاء إسرائيل الفرقاطة «ساعر 6»، من أجل العمل على مواجهة الفصائل الفلسطينية، التي تتمسك بعدم تصفية القضية الفلسطينية، وترفض الخروج من قطاع غزة تحت أي ظرف.