كيف علقت الفصائل بغزة على تصريحات «نتنياهو» بمهاجمة السلطة الفلسطينية؟

ردت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أشار فيها إلى جاهزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية، بأنها تؤكد «نوايا الاحتلال لاستهداف الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية، وفق التليفزيون الفلسطيني.

رد الفصائل الفلسطينية على تصريحات نتنياهو

وأضافت الفصائل الفلسطينية أن الاحتلال لا يكترث حتى بمن قبل بالتسوية السياسية معه، وبأنه يسعى لترسيخ الاحتلال في أراضينا المحتلة وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى.

ودعت الفصائل في غزة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى تجاوز مفاعيل اتفاقيات أوسلو، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، والانتقال إلى مربع المقاومة الشاملة وحشد كافة الطاقات لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى تحرير الأرض والمقدسات، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بانتزاع حقوقنا الوطنية كاملة من احتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

تصريحات نتنياهو

وكان رئيس وزراء الاحتلال قد قال في تصريحات سابقة اليوم، إن اتفاقية أوسلو كارثة أسفرت عن نفس عدد ضحايا هجوم 7 أكتوبر، لكن خلال فترة أطول.