ماذا يعني إغراق الاحتلال الإسرائيلي لأنفاق غزة؟.. أستاذ بجامعة القدس يجيب

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضخ مياه البحر، في الأنفاق التابعة لحركة حماس في غزة، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مسؤولين أميركيين، اليوم الثلاثاء.

من المرجح أن تستمر العملية لأسابيع

وبحسب مسؤولين أميركيين مطلعين على عمليات الجيش الإسرائيلي، فإن غمر الأنفاق، من المرجح أن يستغرق أسابيع، بعد أن أجروا بعض الاختبارات الأولية.

وبدأ جيش الاحتلال في ضخ المياه بعدما أضافوا مضختين أخريين، إلى المضخات الخمس التي جرى تركيبها الشهر الماضي بهدف إغراق أنفاق يبلغ طولها نحو 482 كيلومترا، وتتضمن أبوابا سميكة ما تزال قيد التقييم من قبل مسؤولي الاحتلال.

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الهدف الضغط على المقاومة

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قوات الاحتلال لم تنف المعلومة التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، معتبرًا أنّ هذه العملية التجريبية تهدف للضغط على حركة المقاومة الفلسطينية من أجل إتمام صفقة تبادل المحتجزين بالأسرى، على أن تكون هذه العملية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح «الرقب» في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الاحتلال الإسرائيلي يهتم بإتمام صفقة تبادل الأسرى، وأن عملية إغراق أنفاق غزة بمياه البحر تهدف بشكل أساسي للضغط على المقاومة لإتمام تبادل المحتجزين، مشيرًا إلى أنّ ضخ مياه البحر في الأنفاق سيكون له تأثيرا كبيرا، وسيؤثر على الانهيارات وسيؤثر على المياه الجوفية.

من الوارد أن يغامر الاحتلال بمحتجزيه

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه من الوراد أن يغامر الاحتلال بأسراه لدى المقاومة، لكن إغراق الأنفاق مجرد مناورة لتحسين ظروف المفاوضات، لافتًا إلى أن الإعلام يتحدث عن اقتراب إتمام صفقة لتبادل المحتجزين بالأسرى، وأن الاحتلال يهدف لتحسين ظروف هذه الصفقة.