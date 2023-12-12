رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: دور «الهيئة الوطنية» كان مثاليا

وجه كوفي كانكام، رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في إفريقيا، إنه كان هناك تواصل مستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا: «كان ذلك رائعا ومثمرا للغاية، وحصلنا على كل ما نحتاجه من معلومات وضمانات لضمان سير العملية الانتخابية على ما يرام.. والعلاقة مع الهيئة كانت مثالية للغاية».

تنظيم العملية الانتخابية

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه سيتم إصدار التقرير النهائي، وسيتضمن كل الملاحظات.

وحول التواجد باللجان الانتخابية، قال إنه كان سهلا وميسرا بشكل كبير، سواء في اللجان أو أقسام الشرطة، وكنا نعلم كيف ستسير العملية، وكنا على علم بكل شيء وسبل تنظيم العملية الانتخابية، للخروج بأفضل صورة ممكنة.