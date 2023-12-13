سقوط أمطار غزيرة على شرق ووسط الإسكندرية 

سقطت أمطار غزيرة على مناطق عدة في الإسكندرية منذ دقائق، وذلك في ليلة ممطرة مصحوبة بأجواء باردة، قد تستمر حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعاتها باستمرارها خلال الساعات المقبلة، نظرًا لرصد سحب كثيفة على أنحاء الساحل الشمالي كافة.

ورصد رجال الصرف الصحي في الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية، منذ دقائق، في مناطق شرق ووسط المدينة، وهي المناطق الأكثر تعرضًا للأمطار خلال اليوم.

تفاصيل أمطار الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رصد سقوط أمطار غزيرة فجر اليوم في أحياء وسط وشرق.

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه جرى نشر 186 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أنّ المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

أجواء باردة في الإسكندرية

ولم يقف الأمر عند سقوط الأمطار فحسب، بل زاد باستمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يتبعها من اندفاع الهواء الرطب المار على مسطح البحر المتوسط إلى شمال البلاد، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، على أنّ تستمر هذه الأجواء حتى آخر الأسبوع.