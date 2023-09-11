«الصرف الصحي» بالإسكندرية: المحافظة جاهزة لاستقبال أي أمطار

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هناك متابعة وتنسيق كامل مع هيئة الأرصاد الجوية، وهناك حالة من الاستنفار الكامل في المحافظة، وتم نشر كل سيارات الصرف الصحي بالمحافظة.

نشر سيارات الصرف الصحي

وأضاف «نافع»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» الذي يبث على قناة «cbc»، أنه تم نشر سيارات الصرف الصحي في الأماكن المتوقع تجمعات الأمطار بها، وجميع المحطات تعمل بكامل طاقتها.

محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال أي أمطار

وتابع أنه حتى الآن لم تصل الأمطار إلى محافظة الإسكندرية، وهناك متابعة لحظية مع هيئة الأرصاد الجوية، ومع الجهات التنفيذية بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن هناك 180 محطة تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال أي أمطار.