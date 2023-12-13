نتائج فرز اللجنة الفرعية بدائرة الساحل في القاهرة.. 235 ألف صوت للسيسي

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم الساحل بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت في اللجنة بلغ 252 ألفا و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألفا و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1049 ناخبا.

وأضاف أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأربعة جاء كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 235 ألفا 784 صوتا

فريد زهران: 6 آلاف و618 صوتا

عبدالسند يمامة: 2643 صوتا

حازم عمر: 6 آلاف و893 صوتا

وكانت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل أغلقت مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وحسبما أعلنت لهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.