بـ«علم مصر» و«شال فلسطين».. «وفاء» تصطحب جيرانها للتصويت في الانتخابات: بنبي مستقبلنا

اصطفت حشود الناخبين في حي شبرا مصر، في مشهد حماسي يعبر عن حب الوطن والانتماء إليه، انتظارا لدورهم في طوابير الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وبين الحشود كانت المواطنة «وفاء سمير» تقف ملوحة بعلم مصر، وعلى كتفيها الشال الفلسطيني، ولسانها يردد أغنيات وطنية في حب مصر.

«قررت أنزل آخر يوم عشان تكون الدنيا أهدى، بس لقيت الإقبال كبير جدا».. بتلك الكلمات بدأت وفاء صاحبة الـ35 عاما حديثها لـ«الوطن»، قائلة إنّها حريصة على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، منذ بلوغها السن القانوني للتصويت، مؤكدة أنّ الذهاب إلى صناديق الاقتراع تضمن مستقبلا أفضل لها ولأبنائها.

ابنة حي شبرا حوّلت تصويتها إلى احتفالية، حيث استيقظت في الصباح الباكر وذهبت لتناول الإفطار مع إحدى جيرانها للنزول سويا إلى لجنة الاقتراع بأعلام مصر، مرددين الأغاني الوطنية خلال طريقهما: «لما وصلت قدام المدرسة حسيت إنّه عيد والناس كلها مبسوطة، وكلنا بنساعد بعض نعرف مكان لجنتنا».

وحرصا منها على اختيار رئيس الجمهورية الأجدر بتولي قيادة مصر، تابعت «وفاء» البرامج الانتخابية والمؤتمرات الداعمة للمرشحين الأربعة حتى تكون على دراية ووعي بما يجري حولها من أحداث سياسية، وحتى تؤدي دورها في تثقيف أبنائها والرد على تساؤلاتهم فيما يخص العملية الانتخابية، مؤكدة: «مصر هتفضل بخير طول ما جيشها وشعبها في ضهرها».