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انتخابات المصريين بالداخل

نتائج الفرز الأولية في اللجنة العامة بمحافظة البحر الأحمر.. 20 ألف صوت للسيسي

كتب:

أحمد شوقي
01:54 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة البحر الأحمر

رئيس اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة البحر الأحمر

أعلن رئيس اللجنة العامة في قسم رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 47 ألفًا و505 ناخبين، وعدد الحضور 34 ألفًا و649 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 32 ألفًا و844 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 1805 ناخبين.

وجاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الأربعة كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 20 ألفًا و378 ناخبًا

فريد زهران: 2089 صوتًا

عبدالسند يمامة: 43 صوتًا      

 حازم عمر: 10 آلاف و334 صوتًا          

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بقلم أحمد شوقي