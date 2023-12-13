نتيجة الفرز الأولية في لجنة قسم دمنهور بالبحيرة.. السيسي يتصدر بـ200 ألف صوت

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة البحيرة نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم دمنهور بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 260 ألفا و485 ناخبا، وعدد الحضور 219 ألفا و324 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 216 ألفا و984 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2340 ناخبا.

وأضاف أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأربعة جاء كالتالي:

عبدالفتاح السيسي: 200 ألف و810 أصوات

فريد زهران: 3 آلاف و35 صوتا

عبدالسند يمامة: 3 آلاف و411 صوتا

حازم عمر: 9 آلاف و928 صوتا

وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.