عاجل.. أول تعليق من إدارة الأهلي على البيان الناري لمترجم كولر

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تركيز إدارة القلعة الحمراء، وجماهير ولاعبي الفريق، بالإضافة إلى جميع أفراد الجهاز الفني منصبة تماما على تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية في الوقت الراهن ولن تلفت لأي شيء آخر.

وقال «قنديل» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»، حول رد إدارة النادي الأهلي على البيان الذي نشره خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق: «كل ما يشغلنا الآن وفي المقام الأول هو مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة وأننا أمام إنجاز تاريخي كبير يمثل في المشاركة في هذا الحدث العالمي للمرة الرابعة على التوالي».

وأضاف: «جماهير النادي الأهلي لن تلتفت لأي شيء خلال الوقت الراهن سوى للمواجهة المرتقبة التي تنتظرنا يوم الجمعة أمام اتحاد جدة في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية».

قنديل: نستهدف إنجازا جديدا في المونديال

وأتم: «تركيز جماهير النادي الأهلي، واللاعبين، بالإضافة إلى جميع أفراد الجهاز الفني مُنصبة تماما على مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وتأمل في تحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الأهلي».