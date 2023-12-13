نتائج الفرز الأولية باللجنة العامة بقسم ثالث المحلة.. السيسي 38 ألف صوت

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، إن اللجنة العامة بقسم ثالث المحلة الكبرى، أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 38 ألفاً و553 صوتا، والمرشح فريد زهران على 2850 صوتا، والمرشح عبدالسند يمامة على 2754 صوتا، والمرشح حازم عمر على 2975 صوتا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.