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وزبر الإسكان يستعرض تصميمات فندق سور مجرى العيون

كتب:

أيمن حمزة
09:47 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
وزير الإسكان يتفقد سير العمل

وزير الإسكان يتفقد سير العمل

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لاستعراض التصميمات الداخلية للفندق الذي يجرى تنفيذه ضمن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون في القاهرة.

وأكد وزير الإسكان ضرورة مراعاة التصميمات الداخلية للفندق لمتطلبات التشغيل على أعلى مستوى، والتنسيق مع مجموعة هيلتون العالمية للفنادق والمنتجعات، والتي ستتولى تشغيل وإدارة الفندق.

وأشار إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية تضم 1924 شقة، بالإضافة إلي فندق، ومول تجاري إداري ترفيهي به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف، ويعد أحد أهم مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.