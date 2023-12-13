«الأرصاد»: أمطار خفيفة على القاهرة وغزيرة في شمال سيناء

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الأمطار المتوقعة اليوم ستكون خفيفة على القاهرة الكبرى، بينما ستكون غزيرة على شمال سيناء، متوقعة تساقط أمطار غزيرة على محافظة شمال سيناء مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في المحافظة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت منار غانم، أنَّ درجات الحرارة ستنخفض اليوم، إذ أنّه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، مما قد يجعل الإحساس بالجو أقرب إلى الطقس الشتوي.

منخفض جوي يؤثر على البلاد

وأكّدت أنَّ المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد أمس سيتحرك اليوم بشكل كبير في اتجاه الشرق، مما سيؤدي إلى استمرار الأمطار على بعض المناطق، ولكن بكميات أقل من أمس.

وتابعت: «حتى الآن هناك تساقط للأمطار في بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى، وتحديدًا شرق القاهرة الكبرى، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة بشكل متفاوت ومتقطع».