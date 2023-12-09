أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الأحد، مشيرة إلى أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وحذّرت «الأرصاد» في بيان، من عدم استقرار الأحوال الجوية، بجميع أنحاء البلاد خلال الفترة الراهنة، وقد يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى رعدية أحيانًا على بعض الأنحاء، بنسبة حدوث 60% على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأحد، التي جاءت كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.