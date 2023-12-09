رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية غدا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
06:16 م | السبت 09 ديسمبر 2023
حالة الطقس - أرشيفية

حالة الطقس - أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الأحد، مشيرة إلى أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وحذّرت «الأرصاد» في بيان، من عدم استقرار الأحوال الجوية، بجميع أنحاء البلاد خلال الفترة الراهنة، وقد يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى رعدية أحيانًا على بعض الأنحاء، بنسبة حدوث 60% على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأحد، التي جاءت كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.

اقرأ المزيد:

الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار.. اعرف حالة الطقس الأيام المقبلة

«القابضة للمياه» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار غزيرة ورعدية

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. 3 ظواهر جوية تسيطر على الأنحاء
بقلم عبدالعزيز سلامة