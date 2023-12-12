تداول 23 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في ميناء دمياط البحري

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23529 طن تشمل 400 طن علف و4204 طن أسمنت معبأ و12250 طن يوريا و655 طن ملح معبأ و2970 طن جبس معبأ و3050 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53504 طن تشمل 15109 طن خردة و643 طن مولاس و428 طن ابلاكاش و427 طن معدات و12770 طن قمح و13950 طن حديد و474 طن خشب زان و9703 طن ذرة، وبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 308 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 337 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3388 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136680 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 337364 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2538 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5281 شاحنة.