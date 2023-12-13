أستاذ في العلوم السياسية: تعرض الدولة لتهديدات وراء كثافة المشاركة الانتخابية

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية، إنّ العديد من دول العالم كانت تضع نصب أعينها المشهد الانتخابي، وحجم المشاركة السياسية من جانب الناخبين بصفة أساسية، مشيرًة الى أن وجود الناخب المصري كان فاعل رئيسي في المشهد بالإضافة إلى تفاعله مع العملية الانتخابية.

سبب الإقبال على العملية الانتخابية 2024

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلة «هناك محددات رئيسية ساهمت بشكل كبير في زيادة النسب التصويتية قياسًا بالمشهد الانتخابي عام 2018، خاصة أن العديد من السيناريوهات كانت ترجح أن النسب التصويتية في انتخابات 2024 قد تتقارب مع 2018، لكن ما حدث هو خلاف ذلك.

وأرجعت أستاذ العلوم السياسية سبب حدوث طفرة في المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية 2024، إلى شعور المواطن المصري بوجود تهديد للدولة المصرية مما يسلتزم معه ضرورة التكاتف في اختيار قيادة سياسية تتسم بالرشادة في إدارة الملف السياسي، وكافة الملفات النوعية في المرحلة المقبلة، واستكمال متطلبات الاصلاح على كافة مساراتها، قائلة «كل تلك الأمور أعادت ذهنية الناخب المصري بشكل كبير، وتم ترجمته في المشاركة السياسية».