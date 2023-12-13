رئيس تحرير «الوطن» يشكر فريق تغطية الانتخابات الرئاسية بالصحيفة: حققتم التميز والتزمتم بالحياد

وجه الكاتب الصحفي مصطفي عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، الشكر لوحدة الانتخابات الرئاسية بالموقع والجريدة، مؤكّدًا أنَّ كتيبة صحفيي «الوطن» أثبتت أنَّها تمتلك المهارة والقدرة على تقديم تغطية متميزة، تتسم بالحياد والالتزام بالأكواد الإعلامية والضوابط التي أقرّتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

صحفيو الوطن اعتادوا أن يكونوا أصحاب بصمة مهنية مميزة

وقال «عمار»، إنَّ 300 زميل تفرغوا لمتابعة فاعليات الانتخابات، ورصدوا بالصوت والصورة ومقاطع الفيديو جميع التفاصيل من مختلف المحافظات، موضحًا أنَّ صحفيي «الوطن» اعتادوا أن يكونوا أصحاب بصمة مهنية مميزة في الأحداث الوطنية، وهو ما يجعلهم محل تقدير داخل الوسط الصحفي بشكل خاص والوسط الإعلامي بشكل عام، لافتًا إلى أنَّ أبناء المؤسسات الكبرى مثل «الوطن» يعتبرون كل مهمة أو حدث هو اختبار جديد لتأكّيد قدرتهم على التطور والمنافسة، وإثبات أنَّهم الأفضل والأقدر على الفوز بثقة واحترام القارئ.

الانتخابات الرئاسية هذه المرة كانت حدثًا مميزًا

وأكّد رئيس تحرير «الوطن»، أنَّ الانتخابات الرئاسية هذه المرة كانت حدثًا مميزًا، أقرب إلى كرنفال يسع الكثير من التفاصيل المبهجة، والتي تثبت وعي الشعب المصري، وحرصه على دعم الدولة ومؤسساتها في الأوقات والأحداث المهمة.