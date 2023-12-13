عرض سعودي جديد لمحمد صلاح يقلب الموازين في ليفربول.. التفاوض يبدأ برقم خرافي

«محمد صلاح ولا بديل عنه»، يبدو أنه قرار اتخذه اتحاد جدة منذ أكثر من 6 أشهر، لم يفقد خلالها الأمل في الظفر بهدفه الأوحد، بجميع فترات الانتقالات، لذلك سيكون ليفربول على موعد مع حالة ارتباك جديدة، بسبب إغراءات «العميد» السعودي للفرعون، لارتداء قميص النمور.

اتحاد جدة يستعد للعودة بقوة لضم محمد صلاح

«ستعود بقوة».. الإعلامي السعودي أحمد علام فتح مجالا جديدا للجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، بالتأكيد على أن المفاوضات في طريقها للعودة وبقوة تلك المرة، ما يشير إلى إمكانية رفع العرض الأخير، الذي كان أسطوريًا بالنسبة للاعب والنادي على حد سواء.

اتحاد جدة السعودي الذي ينوي رفع عرضه والعودة إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح بقوة، قدم عرضًا ضخمًا أسطورة ليفربول الإنجليزي، تضمن دفع 170 مليون جنيه إسترليني للريدز، إلى جانب راتب سنوي للاعب منتخب مصر يبلغ قيمته 50 مليون دولار.

اتحاد جدة غير قادر على التنازل عن فكرة التعاقد مع محمد صلاح، إذ يرى أنه سيكون إضافة كبيرة للنمور، رغم وجود كريم بنزيما، لكنه يعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، بعد المستويات الاستثنائية التي قدمها مع ليفربول، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في وقت سابق.

لم يكن اتحاد جدة فقط من يبحث عن التعاقد مع محمد صلاح، بل ستعود مفاوضات الأندية السعودية أيضًا في الميركاتو المقبل، للوقوف على إمكانية ضم الفرعون المصري، إذ تشهد المفاوضات منافسة استثنائية من قبل الأندية السعودية الكبيرة، التي لاتزال تحلم بضم صفوة اللاعبين على مستوى العالم، بحسب الإعلامي السعودي في تصريحات تلفزيونية.

لكن يبدو أن اتحاد جدة انتصر في السباق قبل بدايته، فوفقًا لرواية الإعلامي السعودي، المفاوضات لم تتم عن طريق النادي مباشرة، فالقرار يأتي من قبل لجنة الاستقطاب في الدوري السعودي، لذلك إذا تم فتح باب المفاوضات مع صلاح مجددا ستكون لضمه لصفوف الاتحاد.

من المتوقع أن يرفض ليفربول عرض اتحاد جدة مرة أخرى، حيث يرغب في الاحتفاظ بصلاح حتى نهاية عقده في عام 2025، ولكن إذا استمر اتحاد جدة في الضغط على ليفربول، فقد يضطر النادي الإنجليزي إلى قبول العرض، خاصة وأن صلاح أبدى رغبته في الانتقال إلى السعودية.