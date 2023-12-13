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تحرير 155 محضرا تموينيا خلال أسبوع في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:22 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، عن تحرير 155 محضرا تموينيا على مدار أسبوع، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 75 مخالفة ضد مخابز

وقال وكيل تموين بني سويف، إن المديرية وجهت عدة حملات بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار أسبوع، وتمكنت من تحرير 75 محضرا ضد المخابز البلدية المدعمة لمخالفتها إجراءات التشغيل، بالإضافة إلى تحرير أكثر من 80 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق من منشآت تجارية أو غذائية.

تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي. 

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