زلات اللسان تضع بايدن في مأزق.. وحالته الصحية تثير ضجة عالمية واسعة

لم تتوقف زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، من إثارة الجدل حول وضعه الصحي خاصة مع عمره الذي تجاوز الثمانين عاما، ولعل آخر حديث كشف عن احتمالية إصابته بالشيخوخة والخرف والتي من شأنها أن تعيقه من خوض الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في نوفمبر 2024.

زلات لسان بايدن

ولعل الهفوة التي تطرق إليها العالم، هو حديث «بايدن» خلال الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي التقليدي في البيت الأبيض، عن معاناة أحد الآباء في فقدان ابنه خلال عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي؛ ليردد كلمة «أبي» في إشارة لوالده، والذي توفي في العام 2002، مما جعل البعض يشير إلى وضعه الصحي، بحسب «روسيا اليوم».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقع «بايدن» في أخطاء تضعه بوضع حرج، فقد تعرض لعدة زلات فهو يغمغم في خطاباته، بجانب سقوطه على درجات سلم طائرة الرئاسة في رحلة مبكرة له كرئيس، وفي العام 2021 خرج تقرير من صحيفة «التايمز» الأمريكية، يقول إن «عند الإعلان عن اتفاق مع لندن وكانبيرا بشأن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، يبدو أن الرئيس بايدن نسي اسم سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا».

هفوة جديدة لبايدن.. "يبعث والده من القبر" إلى مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر pic.twitter.com/xribmlUbAP — RTARABIC (@RTarabic) December 12, 2023

الحديث عن حالة بايدن الصحية

ولعل آخر حديث مرتبط بوضع الرئيس الأمريكي الصحي كان الشهر الماضي، حينما قال روني جاكسون، طبيب سابق في البيت الأبيض، أن عمر الرئيس الأمريكي مع تراجع إدراكه جو سببان يثيران القلق حول مستقبله في قيادة الولايات المتحدة.

كما أكد الطبيب السابق بالبيت الأبيض في وقت سابق أيضا، أن معدل الإدراك لدى «بايدن» يتراجع بسرعة كبيرة ويجعله غير قادر على أداء واجباته الوظيفي، بحسب ما كشفه تقرير لصحيفة «واشنطن إكزامنر» الأمريكية.

أما بشأن ما تم إعلانه رسميا، في يونيو الماضي خرج أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، موضحا إن الرئيس جو بايدن يستخدم جهاز (CPAP)، لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو يعاني منه قبل سنوات، بحسبهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).