«بيطري الشرقية» يضبط أدوية مخالفة و14 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية كافة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية

من جانبه، أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية في مركز أبو كبير، وذلك في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف «متولي» أن الحملات التفتيشية مرت على 3 مراكز بيع أدوية غير مرخصة في مركز أبو كبير، أسفرت عن ضبط 263 عبوة لـ38 صنفا، ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و14 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.