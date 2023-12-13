«المؤتمر»: احتشاد المواطنين أمام لجان الانتخابات انعكاس للدور القوي للأحزاب

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية ومشاهد احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية على مدار ثلاثة أيام انعكاس لدور الأحزاب القوي ووجود ثلاثة مرشحين عن الأحزاب السياسية.

وأكد «منصور» في بيان له، أن الأحزاب السياسية لها دور كبير في الشارع المصري ودعم الدولة المصرية، وظهر ذلك في مشاهد الانتخابات، والسبب في ذلك هو الحوار الوطني الذي أعطى للأحزاب المساحة الكافية للتحرك ودعم الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن الشعب المصري أثبت للعالم قدرته على حماية وطنه والحفاظ على مقدرات بلاده، وذلك من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر 2024.

وأشار الدكتور أحمد منصور، إلى أن نسب مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، تعكس وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، لاسيما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم.

إقبال كثيف

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشاهد طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام تدعو للفخر والاعتزاز وتأكيد أنها ملحمة وطنية متكاملة تعبر عن وحدة الصف المصري وتأكيد الإرادة الحرة في اختيار رئيس مصر القادم والرغبة في المشاركة بفعالية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

وأكد الدكتور أحمد منصور، أن خوض ثلاثة مرشحين عن الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية يعكس ثقل الأحزاب السياسية ودورها في بناء الدولة، وسيكون لذلك أثر كبير خلال الفترة القادمة من خلال المساهمة الفعالة في دعم الدولة.