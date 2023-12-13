مجلس مدينة العريش يزيل رواكد الأمطار من الشوارع والميادين

دفع مجلس مدينة العريش، بعدد من سيارات شفط المياه، للعمل على شفط وإزالة رواكد الأمطار بشوارع وميادين المدينة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، إن فريق الإشغالات والطوارئ جاهز في شوارع وميادين المدينة، منذ ساعات الصباح الأولى، من أجل العمل على سحب وشفط مياه الأمطار الراكدة في الشوارع بوسط المدينة والطريق الساحلي.

رئيس مدينة العريس: لم نتلق أي شكاوى

وأضاف رئيس المجلس، أن الأمور طبيعية جدا، ولم يتلق قسم الطوارئ بالمجلس أي استغاثات أو شكاوى من المواطنين.

وكان مجلس مدينة العريش، قد أصدر بيانا أمس، يعلن عن جاهزيته لأي طوارئ قد تحدث، أو تعيق حركة سير المواطنين والسيارات.

وأكد مجلس المدينة، أنه جرى تنظيف بيارات الصرف الصحي، وجرى التنبيه على الأهالي من سكان جسر الوادي، بعدم رمي أكياس القمامة في مجرى السيل، خاصة أن هذا قد يعيق حركة جريان سيل الأمطار القادمة من المناطق الجنوبية باتجاه البحر.

ارتفاع أمواج البحر

من جهة أخرى، ارتفعت ألسنة البحر والأمواج إلى أعلى معدلاتها فجر اليوم، بسبب الرياح الشمالية الباردة، التي تضرب المناطق الساحلية والصحراوية، وقد وصل سيل أمواج البحر الى منطقة الكورنيش، وحدود الشاليهات الشمالي.