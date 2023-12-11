طلاب جامعة العريش يتوافدون على لجان الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات

توافد العشرات من طلاب جامعة العريش على مراكز الانتخابات واللجان، والمقار الانتخابية في العريش.

رئيس الجانعة: طلاب العريش الورقة الرابحة

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنني سوف أثبت لكم وللجميع أن طلاب وموظفي الجامعة سوف يكونون الورقة الرابحة بغزارتهم أمام صناديق اللجان في جميع المناطق.

وأضاف «الدمرداش»: «لقد عملت الجامعة على مدار الشهر الماضي بأكمله من خلال الندوات والمؤتمرات، على ضرورية الانتخاب، والخروج الى صناديق الاقتراع، لجميع الطلاب والموظفين والعاملين بالجامعة، وهيئة التدريس، من أجل أستقرار وتنمية البحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة العريش: «لقد بدأنا نهضة علمية وتنموية في الجامعة، بتعليمات القيادة السياسية، ويجب أن تكتمل، لكي نكمل المشوار معا، طلاب وهيئة تدريس ومسؤولين».

إقبال غير مسبوق على لجان الانتخابات

وتشهد اللجان الانتخابية بمحافظة شمال سيناء، إقبالا غير مسبوق، من الأهالي، سواء من الطلاب والمسنيين والنساء والشباب، بجميع أطياف المجتمع، دعما للاستقرار والتنمية المنشودة التي بدأت على أرض سيناء.