رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

طلاب جامعة العريش يتوافدون على لجان الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات

كتب:

حسين إبراهيم
11:12 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
طلاب جامعة العريش

طلاب جامعة العريش

توافد العشرات من طلاب جامعة العريش على مراكز الانتخابات واللجان، والمقار الانتخابية في العريش.

رئيس الجانعة: طلاب العريش الورقة الرابحة

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنني سوف أثبت لكم وللجميع أن طلاب وموظفي الجامعة سوف يكونون الورقة الرابحة بغزارتهم أمام صناديق اللجان في جميع المناطق.

وأضاف «الدمرداش»: «لقد عملت الجامعة على مدار الشهر الماضي بأكمله من خلال الندوات والمؤتمرات، على ضرورية الانتخاب، والخروج الى صناديق الاقتراع، لجميع الطلاب والموظفين والعاملين بالجامعة، وهيئة التدريس، من أجل أستقرار وتنمية البحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة العريش: «لقد بدأنا نهضة علمية وتنموية في الجامعة، بتعليمات القيادة السياسية، ويجب أن تكتمل، لكي نكمل المشوار معا، طلاب وهيئة تدريس ومسؤولين».

إقبال غير مسبوق على لجان الانتخابات

وتشهد اللجان الانتخابية بمحافظة شمال سيناء، إقبالا غير مسبوق، من الأهالي، سواء من الطلاب والمسنيين والنساء والشباب، بجميع أطياف المجتمع، دعما للاستقرار والتنمية المنشودة التي بدأت على أرض سيناء.

اقرأ المزيد:

وفد مجلس الأمن في مطار العريش لتفقد المساعدات المقدمة إلى غزة

إكسترا نيوز: ميادين وشوارع العريش مزدحمة بالمساعدات المصرية المقدمة لغزة

مجلس مدينة العريش يعلن تجهيز 18 لجنة استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

صالح محمد صالح يكتب: جامعة العريش قاطرة التنمية في سيناء الجديدة

رئيس جامعة العريش: نسعى إلى الريادة والتميز وتحقيق التنمية بمعايير عالمية

محافظ شمال سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعريش

«القاهرة الإخبارية» ترصد إقبال أهالي شمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

«التنمية المحلية»: إقبال كبير من الناخبين على لجان شمال سيناء وبورسعيد في أول ساعتين
بقلم حسين إبراهيم