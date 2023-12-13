«صحة الشرقية»: 234 ألف مستفيد من الخدمات الطبية خلال أيام الانتخابات

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية قدمت خدماتها الصحية لعدد 234 ألفا و153 مواطنا، من خلال مختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية، وذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي استمرت لمدة 3 أيام متتالية.

خدمات طبية لأكثر من 234 ألف مواطن خلال فترة الانتخابات

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية وعددها 25 مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لعدد 82 ألفا و772 مواطن خلال 3 أيام، بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلى الصناعية والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي، مع إجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم.

مبادرة 100 يوم صحة بالشرقية

وأضاف أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددها 489 وحدة، قدمت الخدمات الطبية لعدد 86 ألفا و566 مواطنا تردد عليها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، هذا بالإضافة إلى تطعيم 9277 طفلا بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لعدد 55 ألفا و538 مواطنا.