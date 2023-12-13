نتيجة فرز الأصوات الأولية بدائرة مركز الزقازيق في الشرقية.. 357 ألفا للسيسي

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الشرقية، نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة مركز الزقازيق، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال رئيس اللجنة إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت بلغ 550 ألفا و554 ناخبا، وعدد الحضور 407 آلاف و530 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 406 آلاف و461 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1096 ناخبا.

وأضاف رئيس اللجنة، أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأربعة جاءت كالتالي:

عبدالفتاح السيسي: 357 ألفا و698 صوتا.

فريد زهران: 30 ألفا و367 صوتا.

عبدالسند يمامة: 771 صوتا.

حازم عمر: 17 ألفا و605 أصوات.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.