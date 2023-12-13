ضمن تعيين 150 ألف معلم.. بدء الاستعداد لطرح مسابقة جديدة في يناير المقبل

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 150 ألف معلم مساعد لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم؛ للإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث، وذلك في يناير المقبل، بالإضافة إلي تنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية.

تعيين 150 ألف معلم

وشملت تفاصيل المسابقتين الأولى والثانية ضمن جهود تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات؛ الإعلان عن تعيين 30 ألف معلم مساعد في يناير 2024، ليتم تعيين 23232 معلما مساعدا، مع تعيين 11114 معلم مساعد فصل، و18886 معلم مساعد مادة».

يذكر أنه تقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم السابقة 105491 متقدما، فيما انطبقت الشروط على 65987 متقدما، وحضر 55250 منهم الامتحان الإلكتروني، ونجح 20866 من المتقدمين.

وفتحت وزارة التعليم بعد إعلان نتيجة المسابقة، باب التظلمات، وجرى فحص 1537 تظلما، وإبلاغ النتيجة للمتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأكدت وزارة التعليم، أنه جرى اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة.