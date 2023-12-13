كل ما تريد معرفته عن المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية.. تبدأ الأسبوع المقبل

أعلن عدد من المديريات التعليمية، جدول المهام الأدائية للفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، والمقرر أن تبدأ من يوم 18 ديسمبر في زمن قدره فترة دراسية، مشيرة إلي أن المهارات تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليلا علي تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

المهام الأدائية لصفوف النقل

ونستعرض خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن المهام الأدائية:

- المهام الأدائية تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيين، الحصة الأولي يوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدا من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل.

- يتم أداء المهام الأدائية تحت الأشراف الفني الكامل للتوجيه الفني للمادة.

- يستمر اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية بما لا يخل بنظام الدراسة طول اليوم الدراسي، وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس، ولا يجوز التعديل في الجدول لجميع المدارس.

- الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 195 طبقاً لما ورد بالماداة السابعة يخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، توزع علي النحو التالي «5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و35 درجات للمنتج النهائي».

- يتم تحددي موعد المهام الأدائية لمادتي المستوي الرفيع للمدارس الخاصة عربي ولغات والمدارس الرسمية للغات والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات حسب ظروف كل مدرسة، بالتنسيق بين التوجيه الفني المختص والمدرسة ولمدة فترة دراسية.