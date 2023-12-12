9 توجيهات حكومية للمحافظين.. منها متابعة الانتخابات وأسعار السكر

تواصل الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووزارة التنمية المحلية والمحافظين التركيز على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، ومن أبرز الملفات التي تركز عليها التنمية المحلية مع المحافظات وفق توجيهات الحكومة حاليا ما يلي:

- متابعة العملية الانتخابية وتقديم تسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتذليل أي عقبات.

- توفير المحافظات الخدمات اللوجيستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية على أتم وجه.

ضبط الأسواق حاليا ومتابعة أسعار السلع

- العمل على ضبط الأسواق حاليا ومتابعة أسعار السلع وإعداد تقارير دورية عن أسعار السُكر، خاصة بعد تدخل وزارة التموين بضخ آلاف الأطنان ومواجهة أي ممارسات احتكار.

- التعامل الحاسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من قبل المحافظات.

- عدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، أو استغلال لظروف الانتخابات.

- توجيه المحافظين للتعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفة في هذا الإطار من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

التفاعل مع الشكاوى وحلها

- التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وإزالة أي مخالفات أو إشغالات.

- رفع كفاءة الشوارع والميادين.

- إزالة تراكمات القمامة أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري.