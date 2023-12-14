يرغب العديد من المواطنين عمل توكيل بيع سيارة في الشهر العقاري، لذلك يجب عليهم اتباع عدد من الخطوات حتي يتمكنوا من ذلك بكل سهولة، وخلال ذلك ترصد «الوطن» طريقة استخراج أو عمل توكيل بيع سيارة أو عقد مسجل بالشهر العقاري.

خطوات استخراج وعمل توكيل بيع سيارة بالشهر العقاري

1- يجب توفير رخصة القيادة على أن يكون مفعولها ساريا، وفي حالة كونها منتهية الصلاحية فعليك أن توفر شهادات البيانات، على أن تكون صالحة على الأقل لمدة 20 يومًا.

2- تقديم بطاقة رقمك القومي إذا كنت أنت البائع، على أن تكون سارية المفعول.

3- توفير الأوراق الخاصة بالتوكيل التي تثبت اسمك ووظيفتك، وفي حالة العمل بأكثر من وظيفة يجب أن تُذكر، ويُذكر عنوان السكن والجنسية.

4- سداد رسوم الخدمات المقدمة من الشهر العقاري وهي حوالي 40 جنيها.

5- إذا كانت السيارة محل البيع هي سيارة ميكروباص، يجب أن يذكر في التوكيل عدد ركابها.

6- إذا كانت السيارة نقل، يذكر في التوكيل حوالتها، ويحتفظ البائع بنسخة من عقد البيع.

7- إذا كانت السيارة تتبع لشركة فيجب تواجد سجل تجاري لها.

8- في حالة السيارات الإرث يجب تواجد إعلان وراثة.

9- أن يختم التوكيل بختم ظاهر وأن يكتب اسم الموثق بشكل واضح وبالعربية.