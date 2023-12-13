سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم.. ثبات ملحوظ

حافظ الريال السعودي على سعره داخل البنوك في ختام تعاملات اليوم، إذ يواصل ثباتا ملحوظا منذ نوفمبر الماضي، وهناك توقعات باستمرار حالة الهدوء حتى ديسمبر الجاري، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي، والذي جاء كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

-سجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراء و33.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.24 جنيه للبيع والشراء 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وصل سعر الريال السعودي داخل بنك مصر إلى 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- وسجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك التجاري الدولي.