سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم، حيث استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند 8.24 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 في حالة البيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي في بداية تعاملات اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم إلى 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه في حالة البيع.